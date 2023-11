Jahreshfelt 2023 Die neue Quecke ist da

Das diesjährige Titelbild ziert die Lintorfer Sparkasse, deren Geschichte ausführlich in der neuen „Quecke“ von Dietmar Falhs beschrieben wird. Die Leser können sich aber auch über Artikel wie zum Beispiel über die Industriekult(o)ur in Ratingen von Michael Lumer, Vorsitzender des Ratinger Heimatvereins, oder den damaligen Brand in der „Hünnebeck- Villa“, die Vorstellung der Arbeit der Johanniter Unfallhilfe und des Technischen Hilfswerks in Lintorf freuen. Außerdem haben Dietmar Falhs und Heiko Knappstein wieder interessante Bilder des vor allem im Ratinger Raum bekannten verstorbenen Fotografen Reiner Klöckner herausgesucht. Selbstverständlich dürfen auch die Chroniken, Nachrufe, Geschichten auf Lengtörper Kall (Lintorfer Mundart) und eine Buchbesprechung nicht fehlen.