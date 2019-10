Frau der Woche : Begleiterin am Ende des Lebens

Begleiterin am Ende des Lebens

Karla Spiritus arbeitet für die Hospizbewegung Ratingen. Man wird gründlich auf diese Aufgabe vorbereitet.

Media vita in morte sumus.“ Notker I. Abt von Sankt Gallen (840 bis 912) tat den Spruch auf lateinisch, Martin Luther sprach ihn frühneuhochdeutsch aus „Mitten wyr ym leben sind/mit dem tod vmbfangen.“

Nun träumt in der Regel kein wirklich junger Mensch davon, in späteren Jahren andere Menschen auf dem letzten Stück ihres Lebens liebevoll beizustehen. Auch Karla Spiritus träumte erstmal von Pferden. Sie lebte in Burscheid, die Eltern hatten ein Geschäft, und die Tochter konnte sie schließlich davon überzeugen, dass ein eigenes Pferd überhaupt das Allerbeste für das junge Mädchen sein würde.