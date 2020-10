Herbstferien in Lintorf : Die Manege macht neue Angebote

Die Vorfreude auf die Herbstferien steigt. Foto: Leika production - stock.adobe.com / Stadt Grevenbroich/Leika production - stock.adobe.com

Lintorf Das Ferienprogramm für Kinder beginnt in Lintorf am 13. Oktober. Die Kinder werden aufgeteilt in zwei Altersgruppen. für beide gibt es unterschiedliche Pläne.

(RP/köh) Im städtischen Jugendzentrum „Manege“ in Lintorf, Jahnstraße 28, gibt es für Kinder in zwei Altersgruppen (sechs bis neun Jahre sowie neun bis zwölf Jahre) während der Herbstferien jeweils ein abwechslungsreiches Programm. Wichtig: Da bei den Angeboten natürlich die aktuellen Coronaregeln beachtet werden, gibt es Begrenzungen bei der Gruppengröße. Eine frühzeitige und verbindliche Anmeldung der Kinder unter Tel. (02102) 550-5623 ist daher nötig.

Für Kinder zwischen sechs und neun Jahren stehen folgende Tagesaktionen auf dem Programm: Am Montag, 12. Oktober, wird gemeinsam ein Herbstbaumbild gestaltet, am 15. Oktober läuft im Kinderkino auf Großleinwand ein Kinderfilm, am 19. Oktober werden weiße T-Shirts (bitte selbst mitbringen!) gebatikt und am 22. Oktober stehen spannende Spiele und ein Ausflug zum Waldspielplatz an. Alle Ferienaktionen finden zwischen 10.30 und 17 Uhr statt. Ein Lunchpaket für ein gemeinsames Frühstück sowie eine Maske sind mitzubringen. Kosten pro Tagesaktion: zehn Euro (inkl. Getränke und Mittagessen).

Das Ferienprogramm für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren beginnt am 13. und 14. Oktober, 12 bis 17 Uhr, mit einer Kinderolympiade. Die jungen Teilnehmer erwartet eine bunte Mischung aus Indooraktivitäten in der Manege wie zum Beispiel Fotorallye, Speedbillard, Wii-Just Dance auf Großleinwand oder ein Rollbrettparcours. Dieses Ferienangebot ist kostenfrei. Am 20. und 21. Oktober, 13 bis 17 Uhr, studieren die Kinder gemeinsam mit Profimusikern ein Kindermusical „Die kleine Mundharmonika“ ein und führen dieses auch auf.