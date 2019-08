Wohnen : LEG feiert mit ihren Mietern in West

Ratingen Der Spielecircus aus Köln begeistert den Nachwuchs.

Für die Unterhaltung von Jung und Alt hatten die Organisatoren den Kölner Spielecircus engagiert. Unter fachlicher Anleitung von Zirkuspädagogen verwandelten sich die Kinder in Magier, Akrobaten, Clowns und Jongleure. Das Training zeigte schnell Erfolg: Tellerdrehen, Jonglieren und sogar Scherbenlaufen hatten die Zirkus-Neulinge bereits nach kurzer Zeit in ihrem Repertoire. Eine Kinderschminkerin verwandelte die Kleinen auch optisch in echte Zirkusstars. Die neu erlernten Kunststücke wurden im Laufe des Nachmittags Eltern, Großeltern und weiteren Gästen in der Manege vorgeführt.