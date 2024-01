Der närrische Fahrplan Die Karnevalssession 2024 ist eröffnet

Die Roten Funken starten mit ihrer Funkenfete „Viva Ratingia“ in die Session. Am Dienstag, 9. Januar, werden unter anderem Höhner, Cat Ballou, Lupo und Torben Klein in der Stadthalle für die passende Stimmung sorgen. Wer Lust auf Party hat und feiern möchte, kann im Funkenshop, per E-Mail oder an der Abendkasse (Beginn 19 Uhr) versuchen, noch Restkarten zu bekommen. Am 13. Januar treffen sich die Funken rot-wiss zum Funkenappell am Krummenweg. Am 20. Januar steigt die Große Funkensitzung in der Stadthalle. Die Blitzsitzung auf dem Marktplatz Ist für den 27. Januar geplant. Und am 10. Februar gibt es eine Kinder- und Jugendsitzung in der Stadthalle.