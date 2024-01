Nachwuchsarbeit bei den Roten Funken Funken Pänz – eine Erfolgsgeschichte

Was kennzeichnet eine Erfolgsgeschichte? Dass sie sich entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend zu etwas Positivem entwickelt. So geschehen in der Jugendabteilung der Roten Funken. Beklagen doch allerorts Vereine, nicht nur des Sommer- sowie Winter Brauchtums, auch manche Sportvereine das mangelnde Interesse bei der Jugend, so können sich die Roten Funken nicht über Nachwuchssorgen beklagen.