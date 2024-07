DRK startet Aufruf Ferienzeit: Die Blutspenden werden langsam knapp

„Bei Unfällen, Operationen oder schweren Erkrankungen brauchen die Ärzte in den Krankenhäusern Blutpräparate, um schwerkranke Patienten schnell und sicher behandeln zu können“, erklärt der DRK-Sprecher. In der DRK-Blutspendestation am Linneper Weg 1 in Breitscheid werden Blutspendetermine regelmäßig von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr angeboten