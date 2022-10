Neue Sperrung : Die Baustellen nehmen kein Ende

Ratingen Der Wilhelmring ist aktuell gesperrt, an der Homberger Straße gelten wegen Bauarbeiten besondere Abbiegeregeln. Hinzu kommen die Dauerbaustellen auf der Volkardeyer und der Düsseldorfer Straße.

Baustellen gibt es in Ratingen reichlich. Und in den Herbstferien kommen noch ein paar dazu. Aktuellstes Beispiel: die Sperrung des Wilhelmrings.

Im Zuge des großen Fernwärmeausbaus steht dort der nächste Bauabschnitt vor seiner Fertigstellung. Im Bereich Wilhelmring/Bahnstraße beginnen die Arbeiten zur Wiederherstellung der Straßendecke. Wie die Stadtwerke mitteilen, wird die Maßnahme bis zum 15. Oktober durchgeführt. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Betroffen ist konkret der Wilhelmring zwischen der Einmündung Calor-Emag-Straße und dem Kreuzungsbereich Bahnstraße. Die dortige stationäre Ampelanlage wird abgeschaltet und durch mobile Signalanlagen ersetzt. Umleitungen über die äußeren Stadtringe Freiligrath-, Röntgen-, Europa-, Dürer-, Stadion-, Vermillionring und Hauser Ring sowie die Mülheimer Straße werden ausgeschildert. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Haltestelle Freiligrathring in der Bahnstraße (Fahrtrichtung Ratingen Ost) für den Zeitraum der Baumaßnahmen um wenige Meter in Richtung Karl-Theodor-Straße verlegt.

Nicht weit entfernt die nächste Baustelle. Im Vorgriff auf den Kreuzungsumbau in Ratingen-Ost wird die Telekom in den Herbstferien einen Kabelschacht in der Homberger Straße umbauen. Noch bis zum 14. Oktober wird es deshalb nicht möglich sein, von der Homberger Straße nach links in die Balcke-Dürr-Allee abzubiegen. Umgekehrt ist auch das Rechtsabbiegen aus der Balcke-Dürr-Allee in die Homberger Straße verboten. Umleitungen über die Josef-Schappe-Straße sind ausgeschildert. Im Zuge dessen wurde die Vorfahrtsregelung im Kreuzungsbereich Fester Straße und Josef-Schappe-Straße geändert.