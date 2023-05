Makler informieren Weniger Kaufinteressenten für Immobilien in Ratingen

Regionale Immobilienmakler in Ratingen bestätigen den deutlichen Rückgang an Kaufinteressenten. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Käufer haben sich mit steigenden Darlehenszinsen und Lebenshaltungskosten negativ verändert. Um Erfolge am Markt erzielen zu können, benötigen Immobilienbesitzer mehr denn je einen realistischen Verkaufspreis und einen längeren Atem, um dem hohen Verhandlungsdruck standzuhalten.