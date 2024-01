Bilanz 2023 Ratinger DHL Zustellbasis zählt mehr als 3,7 Millionen Pakete

Michael Heiermann, der Zustellbasenleiter in Ratingen ist stolz auf die Leistung seines rund 130-köpfigen Teams: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zustellbasis sorgen dafür, dass die Pakete zu unseren Kundinnen und Kunden gelangen.“ Die Zustellbasis Ratingen bezieht die Sendungen aus dem Paketzentrum in Bochum, das wiederum mit den anderen 37 Paketzentren in ganz Deutschland verknüpft ist.