Ratingen Neue DHL Packstation ist in Betrieb gegangen

Ratingen · Neben einer Packstation Am Sandbach öffnet auch ein neuer Paketshop in einer Trinkhalle am Kahlenbergsweg. Frankierte Sendungen können direkt dem Zusteller mitgegeben werden.

18.02.2024 , 13:04 Uhr

Packstationen gibt es bereits mehrere in der Stadt – hier im Mosaik in Ratingen West. Foto: Achim Blazy (abz)

DHL knüpft das Packstationsnetz in Ratingen jetzt noch dichter und hat eine neue Packstation Am Sandbach 30 in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 261 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Mit Packstationen können DHL Kunden einfach, bequem und rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen. Damit tragen sie auch zum Klimaschutz bei: Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO2 ein. Denn die Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Bundesweit be- und entladen aktuell mehr als 25.000 Elektro-Fahrzeuge die Packstationen. Zudem haben die neueren Generationen der Packstation ein weiter entwickeltes Energiekonzept. Über Solarpanels auf den Automaten decken sie ihren eigenen Energiebedarf. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App, die alle Services rund um das DHL Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Zusätzlich eröffnen Deutsche Post und DHL einen neuen Paketshop in der Trinkhalle Ölmez, am Kahlenbergsweg 237. Montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr und samstags von 13 bis 20 Uhr bietet der Paketshop die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paketmarken verkauft. DHL setzt bei den Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels.

(RP)