Neues Angebot in Ratingen : DHL eröffnet Paketshop im Kiosk an der Schützenstraße

Der neue Paketshop hat sieben Tage in der Woche geöffnet. Dort können nicht nur Pakete aufgegeben werden, es gibt auch Briefmarken.

Damit baut die Deutsche Post DHL Group die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paketmarken verkauft. Für die Kunden werden neben den Filialen und Packstationen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.