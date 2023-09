Erste Hilfe in Ratingen Deutsches Rotes Kreuz informiert zu Wiederbelebungsmaßnahmen

In einem solchen Fall sollte zunächst die 112 gerufen und anschließend eine Herzdruckmassage durchgeführt werden. Auch diese konnte vor Ort am Dummy erprobt werden. Viele Menschen zeigten sich verwundert, dass dafür der Oberkörper vollkommen entblößt werden muss. Anschließend sollte tiefer Druck auf den Brustkorb ausgeübt werden, wobei es den richtigen Takt zu halten galt: „Denken Sie an den Takt der Lieder ,Staying alive’ oder die Titelmusik von Biene Maja“, so der Rat eines ehrenamtlichen Helfers. Ein Mensch mit Atem- und Herzstillstand überlebt dies mit 65-prozentiger Wahrscheinlichkeit, wenn ihm sofort geholfen wird.