Karriere : Deutsche Post sucht Personal und Nachwuchs

Bei DHL in Breitscheid werden Pakete über ein Laufband vollautomatisch verteilt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kreis Mettmann Drei Bewerbertage im Kreis Mettmann.

(RP) Wenn an drei Tagen Anfang September ein Paketwagen und ein Streetscooter von DHL vorm jobcenter ME-aktiv parken, bringen sie Arbeits- und Ausbildungsstellen anstelle von Paketen mit. An drei Bewerbertagen können sich Arbeits- und Ausbildungssuchende informieren und bei Interesse gleich bewerben. Die Post sucht nach Personal und nach Nachwuchs. Die Bewerbertage sind jeweils von 9 bis 13 Uhr an folgenden Geschäftsstellen: Montag, 9. September, Ratingen, Stadionring 16; Donnerstag, 12. September, Velbert, Heiligenhauser Straße 6; Dienstag, 17. September, Langenfeld, Bahnhofstraße 43.