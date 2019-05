Deutsche Bahn : Hösel ist Thema beim Bahnvorstand

Ratingen Detlef Parr, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, sprach mit Bahn-Chef Ronald Pofalla über die Sanierung des Bahnhofs in Hösel.

Die seit Langem angemahnte Modernisierung und Umgestaltung des S-Bahnhofs Hösel war auch Thema eines Treffens ehemaliger Bundestagsabgeordneter mit Bahn-Vorstand Ronald Pofalla im Bahntower in Berlin. Detlef Parr, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter aus Ratingen, zeigte lokale Flagge und überreichte seinem früheren Kollegen ein Schreiben mit diesbezüglichen Zeitungsartikeln und bat ihn um schnelle Unterstützung des Bauvorhabens: „Bislang fehlt es ja noch an der zugesagten finanziellen Beteiligung der Deutschen Bundesbahn.“

Pofalla habe sich in vielen Einzelfragen – so auch in dieser – informiert gezeigt. Parr verwies im Gespräch auf die Dringlichkeit der Modernisierung und die Vorleistung der Stadt Ratingen, der nun die Bahn möglichst bald folgen sollte. „Insbesondere die Barrierefreiheit lag auch Ronald Pofalla am Herzen“, so Parr.