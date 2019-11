Stadt : Westflügel im Rathaus ist bald bezugsfertig

Ratingen Das Rathaus geht langsam der Vollendung entgegen. Eine offizielle Eröffnung soll es erst im kommenden Frühjahr geben.

Die Tiefgarage ist fast fertig, sie soll in der kommenden Woche eröffnet werden. Sie bietet 84 öffentliche Plätze und Aufzug ins Rathaus und in den Ratstrakt.

Ein Rats-TV im Internet nach Beispiel anderer Städte wird es nicht geben der Rat hatte sich dagegen ausgeprochen. Auf dem Bildschirm im Vorraum werden immerhin die Abstimmungsergebnisse und andere Infos ausgestrahlt. Weil die ehemalige Teeküche mit Besprechnungsraum weggefallen ist, haben künftig auch mehr Bürger Platz. Ein eigenes Intranet für die Räte ist in der Planung. Hingucker im Besucherraum im Ratssaal ist die Bürgermeisterwand mit den Namen aller bisherigen Stadtoberhäupter. Sie hing viele Jahre etwas versteckt im früheren Durchgang zum Kulturamt. Die Glasvitrinen mit manchmal bemerkenswerten Geschenken aus den Partnerstädten sind weg, am Inhalt können sich nun die Vorstaandsmitglieder ergötzen: Einige Präsente sind dort in Vitrinen ausgestellt. Nur einige Partnerstädte, mit denem es noch einen halbwegs lebendigen Austausch gibt, zieren den großen Konferenzraum für die großen Fraktionen. Er kann mit Schallschutzelementen geteilt werden und hat auch eine kleine Teeküche. Zum berüchtigten „Süppchen kochen“ eignet sie sich aber nicht.

Keine Frage: Das neue Gebäude ist natürlich komplett behindertengerecht, das gilt auch für den Ratstrakt, der über einen eigenen Eingang verfügt. Geht man weiter an der Fassade entlang, gelangt man zum künftigen Bürgerbüro. Auch dort: Große Fensterfronten lassen viel Licht hinein. Im Empfangsbereich trennen sich die Wege: Links geht es in den Warteraum zum Bürgerbüro, rechts zur Touristeninformation mit Ticketverkauf und zum Kreisservicecenter.

Die Tiefgarage erinnert mit ihren alten Stützen noch an den Vorgänger: Aus Kostengründen sollte das alte Fundament fürs gesamte Gebäude erhalten bleiben. In einer Ecke hängt die Decke wegen der darüber liegenden Minoritenstraße aus Stabilitätsgründen etwas tiefer, zu tief für öffentliche Parkplätze. Dort wurden sechs Stellplätze für Verwaltungsmitarbeiter geschaffen. Sie wissen um die niedrige Decke und achten auf ihren Kopf. Die Tiefgarage ist so gut wie fertig, sie soll in der kommenden Woche für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Das Datum steht noch nicht genau fest. Das dürfte vor allem die örtliche Kaufmannschaft freuen. Das Hertie-Parkhaus ist bekanntlich weg, in der Tiefgarage unterm Arkadenhof laufen seit Monaten umfangreiche Sanierungsarbeiten, da ist jeder Stellplatz kostbar.