Stimme der Wirtschaft Stirbt Ratingen langsam?

Die Schließung des Sankt-Marien-Krankenhauses fügt sich ein in eine Reihe von traurigen Bildern, die die lokalen Nachrichten der letzten Wochen prägten: Die überschwemmte Naturbühne am Blauen See, die Brachflächen am Büro-Standort Ratingen-Ost, der seit Jahren leer stehende Bahnhof Ratingen-Ost, der verwaiste Berliner Platz in West, der Ausfall der S 6…