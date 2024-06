Stimme der Wirtschaft Wählen gehen für Europa

Deshalb ist es so wichtig, am kommenden Sonntag zur Wahl zu gehen und sich für eine Partei aus dem demokratischen Spektrum zu entscheiden, die eine starke Europäische Union will. Das Rad der Zeit zu abgeschotteten Nationalstaaten zurückdrehen zu wollen, schadet uns allen; der Wirtschaft genauso wie jedem einzelnen Bürger. Auch in Großbritannien hat der Großteil der Bevölkerung erst nach dem Brexit gemerkt, was man an der Mitgliedschaft in der Europäischen Union gehabt hat.