Absperrgitter in der Innenstadt Der sichtbare Nachlass der Wallhöfe-Baustelle

Ein Start mit Pannen: Im Oktober vergangenen Jahres eröffneten mit Verzögerung die Läden in den neuen Wallhöfen. Bis heute sind nicht alle Ladenflächen belegt, auch zehn Wohnungen sind noch nicht vermietet. Am meisten jedoch leidet das direkte Umfeld unter noch nicht fertiggestellten Außenanlagen mit üppigen Absperrungen. So lassen sich auch die noch leeren Geschäfte kaum vermieten. Die Insolvenz des Bauträgers Tecklenburg kurz vor vollständiger Fertigstellung verhinderte erst einmal den Abschluss der Restarbeiten.