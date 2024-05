Kultur im Mehrgenerationentreff Der „Rock´n Roll König“ im Tiefenbroich-Tragödchen

Trotz allem aber war der König sehr unglücklich. Es gab da ein Problem, das ihm mehr und mehr zu schaffen machte. Der König hatte nämlich, rundheraus gesagt, ein äußerst bescheidenes Timing. Wenn er ein ganz schlichtes Lied sang, beispielsweise: „I can´t get no satisfaction“, dann kippte er spätestens bei der kleinen Pause zwischen I can´t get no – und satisfaction aus dem Takt.