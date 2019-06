Wohnungsnot : Der Ratinger Wohnungsmarkt steht in der Diskussion

Der Ratinger Wohnungsmarkt steht in der Diskussion

Ratingen Die „Ware Wohnung“ werde rar und teuer, Menschen müssten ihre Wohnungen verlassen und fänden kein neues Zuhause, so der SkF.

(RP) Der SkF Ratingen veranstaltete mit dem Fachdienst der Wohnungslosenhilfe eine Fachdiskussion zum Thema Wohnungsnot. Bundesweit sei eine dramatische Zunahme der Zahl der wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen festzustellen. Die „Ware Wohnung“ werde rar und teuer, Menschen müssten ihre Wohnungen verlassen und fänden kein neues Zuhause, so der SkF.

Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel würden nicht beantragt beziehungsweise in Anspruch genommen. Betroffen von der Wohnraumknappheit seien nicht nur Randgruppen. „Das Problem ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, so der Skf, der Vertreter aus Politik und Praxis eingeladen hatte, um die Folgen der Krise auf dem Wohnungsmarkt zu diskutieren und nach Lösungsmöglichkeiten für Ratingen zu suchen. Dazu stellten sich den Fragen von Michaela Hofmann, Referentin für Armutsfragen beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln: Harald Filip, Sozialdezernent, Hannelore Hanning (FDP), Werner Kleinrahm (CDU), Susanne Stocks (Bündnis 90/Grünen), Rainer Vogt (BU), Christian Wiglow (SPD) und Karin Knakowski, SkF-Wohnungslosenhilfe.