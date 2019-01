Experten der Stadt Ratingen helfen : Der neue Abfallwegweiser für 2019 ist da

Entsorgung kann eine Wissenschaft für sich sein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Alles über Entsorgung in der Stadt – zusammengefasst auf 48 Seiten und mehrsprachig.

(RP) Auch in diesem Jahr wurden im Dezember wieder die Abfallwegweiser für das kommende Jahr verteilt. Die Verteilung übernahmen die Briefträger der Deutschen Post. Heute soll sie abgeschlossen sein. Der Abfallkalender bietet auf 48 Seiten anschauliche und hilfreiche Infos über Entsorgungsmöglichkeiten im Stadtgebiet.

Viele Details: Welche Dinge in die Biotonne, gelbe Tonne sowie blaue Tonne gehören und was in den grauen Restmüllbehälter darf, wird anschaulich und teilweise anhand von Bildern gezeigt.

Info Die neue Abfallbroschüre wird an alle Haushalte verteilt; Postfachkunden werden auf diesem Weg nicht erreicht und müssen sich daher das Heft im Bürgerbüro, bei den Kommunalen Diensten, dem Zentralmateriallager oder an den Verteilstellen für Abfallsäcke abholen. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.ratingen.de oder über das Info-Telefon der Kommunalen Dienste unter (02102) 550-7070 in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr erhältlich.

Eine Abfalltrennung im Überblick ist zusätzlich in Englisch, Türkisch und Russisch aufgeführt. Erläuterungen zum Thema Sperrmüll finden sich darin ebenso wie eine Auflistung von Terminen für das Schadstoffmobil und die Annahme von Elektroaltgeräten am Zentralmateriallager.

Service: Als weitere Serviceleistung nimmt das Zentralmateriallager (ZML) an der Robert-Zapp-Straße seit Mai großvolumige Kartons, die zum Beispiel nach dem Umzug oder nach Anschaffung größerer Einrichtungsgegenstände anfallen, kostenlos an. Durch die einfache Entsorgung an der Annahmestelle spart man sich das mühsame Zusammendrücken und Zerschneiden solcher Großverpackungen an den Depotcontainern für Altpapier und beim Befüllen der blauen Tonne. Obendrein trägt der neue Service am ZML dazu bei, dass die Depotcontainerstandplätze sauber bleiben. Denn immer wieder werden Kartons oder Kartonagen einfach neben oder vor die Depotcontainer für Altpapier gestellt, weil zuvor die Kartons vielfach unzerkleinert eingefüllt wurden. Damit sind die Wertstoffbehälter ruckzuck voll oder die Einwurföffnungen verstopft. Im Übrigen ist die unzulässige Nutzung der Depotcontainerstandorte kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet werden kann.

Termine online: Ab sofort können die Abfuhrtermine wie gewohnt über den bewährten Online-Abfallkalender auf der Internetseite der Stadt Ratingen abgerufen werden. Unter www.ratingen.de haben Nutzer dieses Mediums die Möglichkeit, die straßengenauen Halbjahresübersichten als pdf-Dokument auszudrucken oder - jetzt neu - als iCalender-Datei herunterzuladen.

Die App: Großer Beliebtheit erfreuen sich die sogenannten Müll-Apps. Diese Apps erinnern an die persönlichen Abfuhrtermine, so dass auch bei Feiertagsverschiebungen keine Leerung verpasst wird. Die Kommunalen Dienste bieten unter www.mymüll.de die kostenlose und komfortable Müll-App für iPhone, iPad, Android- und Windows-Smartphone an. Die Nutzung der App ist anonym. Es werden keine Adressdaten gespeichert. Diese Variante kommt vor allem Nutzerinnen und Nutzern mit einem hohen Datenschutzbedürfnis entgegen. Wer zusätzlich zum Abfall-Wecker mehr Informationen rund um das Ratinger Stadtleben abrufen möchte, ist bei „Ratingen APPsolut“ genau richtig. Neben den Abfuhrterminen enthält die Ratingen-App noch viele nützliche Tipps zu Dienstleistungen, Restaurants und Parkmöglichkeiten.

Die Experten: Bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Abfallwegweisers ist das beliebte Abfallquiz. Die Abfallberatung möchte alle großen und kleinen Abfallexperten zum Mitmachen ermutigen. Zu gewinnen gibt es die vielseitige RatingenCard in drei unterschiedlichen Preisstufen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auch über die Internetseiten der Stadt Ratingen möglich. Die Fragen können am Bildschirm beantwortet und gleich versendet werden.