Brauchtum in Ratingen Der Hoppeditz eröffnet die närrische Session

Ratingen · Am 11. November wird Katrin Hofmann in das Kostüm des Hoppeditz schlüpfen und auf dem Kirchplatz die Jecken um sich versammeln. Am Abend ist dann die Zeit für die Prinzenproklamation.

05.11.2023, 11:33 Uhr

Katrin Hofmann wird als Hoppeditz das Stadtgeschehen beleuchten. Foto: Achim Blazy (abz)

Mit einem Doppelpack eröffnen die Ratinger Jecken am nächsten Wochenende die Karnevalssession. Die Jecken starten am Samstag, 11. November, um 10.33 Uhr zunächst mit dem Hoppeditz-Erwachen auf dem Kirchplatz von St. Peter und Paul in die närrische Zeit. Die Ratinger Karnevalsgesellschaften ziehen mit musikalischer Begleitung durch die Innenstadt zum Kirchplatz, um den Hoppeditz lautstark aus seinem Schlaf zu wecken. Dabei wird natürlich das designierte Prinzenpaar Daniel I. und Petra II. und die künftigen Schirmherren anwesend sein. Katrin Hofmann wird in der Rolle als Hoppeditz humoristisch und mit jeck gewürztem Fingerzeig über die Ereignisse in unserer Stadt berichten. Ratingens singender Wirt Heinz Hülshoff wird mit dem neuen Mottolied dafür sorgen, dass alle Ratingerinnen und Ratinger in die richtige karnevalistische Stimmung kommen und wieder kräftig gesungen und geschunkelt werden kann. Der Karnevalsausschuss lädt alle Närrinnen und Narren gemeinsam mit den Karnevalisten ein, den Startschuss in die Session 2023/24 unter dem Jubiläums-Motto „Mir han’t wat jeckes anjerichtet ...“ zu feiern. Weiter geht es dann schon am Abend des 11.11. – die designierten Tollitäten werden in ihr Amt eingeführt. Ab 18 Uhr öffnen sich die Türen der Dumeklemmerhalle und die Gäste dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend freuen. Die Präsidentin des Karnevalsausschuss, Katrin Hofmann, führt durch ein hochkarätiges und buntes Programm. Mit von der Partie sind die Rabaue, Martin Schopps und viele weitere Künstler gemeinsam mit Ratinger Karnevalsgesellschaften. Das frisch proklamierte Prinzenpaar Daniel I. und Petra II. wird Seite an Seite mit ihren Schirmherren, dem Freundeskreis aus dem Corps a la Suite, und allen jecken Gästen einen unvergesslichen Abend erleben. Und das ist das Prinzenpaar: Daniel Hasenbeck, mit 60 Jahren frischgebackener Großvater, führt seit 1985 sein Unternehmen mit Grabmalen und Friedhofsgärtnerei am Waldfriedhof. Seine Frau Petra (59) – die beiden sind seit 30 Jahren glücklich verheiratet – ist die rechte und linke Hand in Unternehmen und Familie. Beide bestehen den besonderen Ratinger Test des platten Daumens, denn beide sind gebürtige Dumeklemmer. Und im Brauchtum auch bestens bekannt: Daniel, der dann Daniel I. sein wird, ist seit über 25 Jahren im Reitercorps zu Hause und beim Schützenfest auch hoch zu Ross zu sehen. Im Karneval und Schützenwesen ist seine Frau, Petra II., stets und mit viel Herzblut dabei. Der designierte Prinz ist Ehrenmitglied bei der Stadtgarde Blau-Rot vom Oberdorf und war im Jahr 2000 Schirmherr bei der Matinee der Garden. Als Gründungsmitglied des Corps à la Suite der Prinzengarde Blau Weiss hat er seinen adligen Charme bereits einsetzen können und seine Mitstreiter aus dem Freundeskreis direkt in die Verantwortung genommen. Ob in jeckem Kostüm, eleganter Abendgarderobe oder Uniform, die Karnevalisten freuen sich auf einen bunten Saal. Karten gibt es auf www.jeck.de oder per E-Mail unter gans@ratingerkarneval.de. Die Preise liegen zwischen 26 und 33 Euro. Für Jecken unter 25 Jahre gilt ein Sonderpreis von nur 11 Euro.

(RP/jün)