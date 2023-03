Unfall in Ratingen West Senior verwechselt beim Einparken Gas und Bremse

() Gegen 18.50 Uhr am Donnerstagabend hatte ein 82-jähriger Ratinger die Absicht, seinen Mercedes Benz auf einem Parkstreifen an der Berliner Straße in West einzuparken. Nach eigenen Angaben verwechselte er hierbei das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr mit seinem Mercedes auf die Fahrbahn. Er stieß dort mit einem VW Caravelle eines 60-jährigen Ratingers zusammen, der zu diesem Zeitpunkt auf der Berliner Straße Richtung Broichhofstraße unterwegs war.