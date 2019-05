Sport : Zumba zum Tag der offenen Tür

Ratingen Das neue Umkleidegebäude wurde eröffnet.

Dieser Verein bringt die Menschen im wahrsten Wortsinn in Bewegung: Der ASC Ratingen West hatte zum 1. Mai zum Tag der offenen Tür eingeladen. Ob Fußball, Tennis, Volleyball oder Badminton – für jeden war etwas dabei. Man konnte vieles ausprobieren und sich am Feiertag je nach Bedarf auch so richtig austoben. Die ganz Kleinen durften sich sich auf dem Laufradparcours messen. Zudem stand eine Zumba-Tanzvorführung (Foto) auf dem Programm – und wer wissen wollte, ob er oder sie sich öfter sportlich betätigen sollte, hatte die Möglichkeit, an einem kurzen Fitnesstest teilzunehmen. Und das neue Sportumkleidegebäude wurde auch eröffnet. Es bietet neben einem großzügigen Mehrzweckraum für Trainingsgespräche, Gremiensitzungen oder Seminare insbesondere drei Umkleideräume, so dass nun fünf Umkleidekabinen vom Verein und vom Schulsport genutzt werden können.