Buchvorstellung in Lintorf Der Architekt Ludwig Fettweis und seine Häuser

Ludwig Fettweis wurde am 20. Juli 1866 in Düsseldorf geboren. Er starb am 11. September 1944 in Darmstadt. Er war ein bedeutender Architekt des Historismus, der vor allem in Angermund und Düsseldorf, aber auch in Duisburg, Lintorf, Ratingen und Unkel tätig war. Fettweis war in den 1930er Jahren auch Vorsitzender der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Angermund. In Lintorf baute der Architekt unter anderem die beiden Häuser am Eichförstchen 32 und 34 oder das Karrenberghaus am Konrad-Adenauer-Platz.