Eltern gehen auf die Straße Demo in Ratingen gegen Personalnot in Kitas

Bereits im April liefen Ratinger Eltern mit einer Demonstration auf dem Marktplatz Sturm gegen die Betreuungssituation in den Kitas. Jetzt steht die zweite Demo an. Am Samstag, 15. Mai, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr versammelt das neu gegründete Kita-Netzwerk Ratingen erneut auf dem Marktplatz.