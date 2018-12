Polizeibericht: Defekt in Boiler ist Brandursache

Der Brand in der Küche der betroffenen Wohnung an der Straße Am Altenhof in Hösel war schnell gelöscht. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Hösel Feuer beschädigte auch Schlauch einer Spülmaschine: Wohnung unter Wasser.

(JoPr) Die Ursache des Brandes in einem Einfamilienhaus in Hösel (wir berichteten) ist geklärt. Nach aktuellem Stand polizeilicher Ermittlungen zur Brandursache, am dazu beschlagnahmten Brandort, wurde das Feuer in der Küche der Erdgeschosswohnung von einem technischen Defekt an einem elektrischen Untertisch-Warmwassergerät verursacht. Das Untertischgerät, die Spülmaschine, die gesamte Küchenzeile sowie einige Steckdosen wurden durch das Feuer beschädigt und es entstand Gebäudeschaden.