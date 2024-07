Oberschlesisches Landesmuseum Frischzellenkur mit 60

Das Land NRW übernahm am 25. Februar 1964 die Patenschaft für die Landsmannschaft der Oberschlesier und auch alle in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Oberschlesier. Die Urkunde wurde am 17. Juli in Düsseldorf vom damaligen Ministerpräsidenten Franz Meyers und dem damaligen Arbeits- und Sozialminister Konrad Grundmann unterzeichnet und trat damit in Kraft.