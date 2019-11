Stadtgeschichte : Wie sich einst der Hass entwickelte

Den zweiten Band des Buches „Ratingen in der Weimarer Republik“ stellten der ehemalige Leiter des Stadtarchivs Ratingen, Klaus Wisotzky (rechts), und Franz Josef Schlößer vor. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Das zweite Buch über Ratingen während der Weimarer Republik ist vorgestellt worden.

„Ratingen in der Weimarer Republik“ heißt das Geschichtsbuch: Werke wie dieses werfen nicht gleich das Lasso nach potentiellen Lesern. Doch sie haben es in sich. Denn gerade Geschichtsbücher enthalten alle Komponenten für Spannung und Unterhaltung: Thriller und Tratsch, Liebe, trockene und lebendige Schilderungen, Heimatkunde. Das Weimar-Buch bietet alles. Es ist soeben vorgestellt worden. Am Donnerstag, 14. November, 19.30 bis 21 Uhr, Medienzentrum, hält Dr. Klaus Wisotzki, einer der Autoren, dazu einen Vortrag bei der Herbstversammlung des Heimatvereins.