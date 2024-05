SkF in Ratingen Ein Angebot mit Erfolgsgeschichte

Nach 20 Jahren ZAR in Trägerschaft des SkF Ratingen kommen Mitarbeiter, Gäste und Kooperationspartner zu dem Ergebnis: Das ist eine Erfolgsgeschichte, die auf jeden Fall fortgeführt werden soll. Nur eines passt nicht mehr so richtig: der Name „Zentrum für Arbeitslose“ ist nicht nur nicht mehr zeitgemäß, er stimmt auch nicht mehr ganz. Zu den Besuchern zählen sowohl Menschen, die nicht (mehr) in Arbeit sind, aber auch welche, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Manche davon erhalten dennoch zusätzlich staatliche Leistungen. Wiederum andere sind gerade auf dem Weg, sich beruflich neu aufzustellen.