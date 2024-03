Umfassendes Angebot Das Weiterbildungsangebot des IHK-Forums

Aber auch die individuelle Weiterentwicklung kommt nicht zu kurz: Psychologie, Kommunikation und Führung sind ebenso Bestandteil des Programms, wie beispielsweise Zertifikatslehrgänge in Personalwesen und Vertrieb. Neu ist der Zertifikatslehrgang „New Leadership“, in dem u. a. das Führen generationenübergreifender Teams und das Führen in Zeiten von Transformation im Fokus steht. Die Veranstaltungsarten und -formate sind an die Themen und Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Kompakte Webinare, Präsenzveranstaltungen und E-Learning-Formate spiegeln aktuelle Lerntrends wider. Veranstaltungen finden tagsüber und abends statt, um berufsbegleitend genutzt zu werden. Die Angebote können auch direkt von Unternehmen als Inhouse-Seminare gebucht werden.