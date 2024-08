Museum Cromford bietet Ferienworkshops Basteln, zeichnen, entdecken – Kinder werden kreativ

In der ehemaligen Baumwollspinnerei Cromford, der ersten Fabrik auf dem Kontinent, machten sie um 1800 Dreiviertel der Belegschaft aus. Wie gestaltete sich ihr Arbeitstag? Was waren ihre Aufgaben? Und wie wurde vor mehr als 200 Jahren Garn hergestellt? Die verschiedenen Schritte zur Verarbeitung von Baumwolle können Kinder ab sechs Jahren in der interaktiven Führung am Mittwoch, 7. August, Dienstag, 13. August oder Donnerstag, 15. August, jeweils ab 11 Uhr selbst ausprobieren. Anschließend erleben sie, wie die vom mächtigen Wasserrad angetriebenen Spinnmaschinen surren. Das Ticket kostet drei Euro pro Person.