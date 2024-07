Kultur in Ratingen Stadt bietet umfangreiches Kulturprogramm

Info

Broschüre Alle Informationen zum Programm gibt es in der Broschüre „Kulturprogramm 2024/2025“ und können beim Kulturamt telefonisch unter 02102/550-4104 und -4105 erfragt werden. Die Broschüre liegt im Ticketbüro des Kulturamtes, in der Stadtbibliothek und deren Zweigstellen sowie in Apotheken und Buchhandlungen zur kostenlosen Mitnahme aus. Auf der städtischen Internetseite steht es außerdem in der Rubrik „Kultur und Tourismus“ im Unterordner „Downloads Kultur“ bereit.

Newsletter Über alle kulturellen Höhepunkte informiert monatlich der Kultur-Newsletter. Für diesen Service kann man sich in der Rubrik „Kultur und Tourismus“ im Unterordner „Kultur-Newsletter“ anmelden.