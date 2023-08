Entwicklung in Ratingen So verlässlich sind die Anmeldezahlen an Schulen

Die Kernaussage: „Die Anmeldezahlen – insbesondere an den Grundschulen – können zwischen dem Zeitpunkt der Anmeldewoche und dem der Einschulung stark voneinander abweichen“. Dies bedingt sich durch Zu- und Wegzüge, insbesondere aber durch vorgenommene Zurückstellungen (21) und durchgeführte Verfahren, die eine Einschulung an einer Förderschule zur Folge haben (16). Hinzu kommen Ummeldungen im Rahmen verschiedener Umlenkungsverfahren aufgrund von Anmeldeüberhängen; in diesem Jahr an der Astrid-Lindgren-Schule, der Johann-Peter-Melchior-Schule und der Karl-Arnold-Schule. Außerdem wurden zwischenzeitlich – bis auf ein Kind, bei dem ordnungs- und schulrechtliche Maßnahmen eingeleitet wurden – alle Kinder an einer Schule angemeldet.