Sie sorgen für einen reibungslosen Zoch Ohne sie läuft gar nichts

Inzwischen hat sich der Zug in Bewegung gesetzt. In den Straßen der Innenstadt wird gesungen, geschunkelt, Helau-Rufe schallen durch die City. In der Einsatzzentrale von Feuerwehr und Polizei ist es mucksmäuschenstill. Ab und zu meldet sich ein Funkgerät. Aktuell tummeln sich an einer Stelle zu viele Passanten in einem Kreuzungsbereich, den der Zug in wenigen Minuten passieren wird. Das Team muss eingreifen.