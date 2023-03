Automatensprengung in Ratingen Anwohner aufgewühlt - Täter gingen brachial vor

Drei Geldautomaten-Sprengungen innerhalb von 24 Stunden – die Anwohner in den betroffenen Ratinger Häusern sind besorgt und aufgewühlt. Ausgerechnet in dem Gebäude an der Düsseldorfer Straße 22, in dem der Automat per Klage entfernt werden sollte, gab es eine massive Detonation.