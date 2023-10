Vor 150 Jahren Das Lintorfer Tor wird „ohne Noth“ abgerissen

„13.9.1873. Heute hat man hier mit dem Abbruch des Lintorfer Thores begonnen. Es ist dies einer der letzten Überreste der alten Herrlichkeit der früheren Hauptstadt Ratingen, und wenn es auch an Schönheit manchen Festungsthoren ähnlicher Städte nachstehen mag, so ist es doch durch sein hohes Alter so ehrwürdig, dass man nicht begreifen kann, wie im Jahre des Heils 1873, wo der historische Sinn doch wieder mehr erwacht ist, ein nur für materielle Interesse begeistertes Epigonengeschlecht daran die Hand zu legen wagt.“ Also – es ging gegen die nichtsnutzige Nachkommenschaft.