Städtisches Kulturprogramm Der September startet mit „Döner-Wetter“

„Olympia“ heißt der Titel des Schauspiels nach dem Kriminalroman von Volker Kutscher, das am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr in der Stadthalle aufgeführt wird. Berlin, Sommer 1936: Berlin ist im Olympiafieber. Die Machthaber haben die perfekte Fassade für die Inszenierung ihrer nationalsozialistischen Propaganda geschaffen. Volker Kutscher führt seinen Protagonisten, Oberkommissar Gereon Rath, mitten ins Herz der Propaganda-Spiele, ins Olympische Dorf. Was könnte Schlimmeres geschehen als ein Todesfall in der amerikanischen Delegation? Inmitten von Vertuschungsversuchen, Sabotagevorwürfen und weiteren Morden gerät Rath auch in die Schusslinie von Sicherheitsdienst, Staatspolizei, Gestapo und einem der ganz großen Gangsterbosse auf Rachefeldzug. Für das Altonaer Theater ist es eine große Ehre, die Uraufführungsrechte für den achten Roman der Rath-Krimireihe bekommen zu haben.