Bilder aus dem Stadtarchiv Das Kirmesvergnügen vergangener Tage

Erst 1951, nach zähen Verhandlungen mit Stadt und Landesregierung und einer erfolgreichen Klage bei Gericht konnten die Schützen wieder an der Brückstraße feiern. Und das wird in diesem Jahr auch so sein. Die Kirmes wird übrigens am Freitag, 2. August, um 16.30 Uhr offiziell eröffnet. Platzmeister und Vorstand der Bruderschaft laden dazu die Familien aller Nachbarn zur Eröffnung ein (Treffpunkt ist der Haupteingang der Brückstraße).