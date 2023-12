Ratingen Das bewegte Ratingen im Jahr 2023

Was die meisten Bürgern jedoch bis heute beschäftigt, ist die Explosion, die sich am 11. Mai in einem Hochhaus in Ratingen West ereignete. Was folgte, waren tiefe Bestürzung und eine riesige Welle der Anteilnahme für die Familien der neun verletzten Einsatzkräfte mit Mahnwachen und Benefizaktionen, bei denen Spenden gesammelt wurden, um die Ratinger Einsatzkräfte auf ihrem Weg der Genesung zu unterstützen und Zeichen der Solidarität zu setzen. Nur allzu gern hätte die Blaulichtfamilie mit den Ereignissen abgeschlossen. Doch der Verteidiger des 57-jährigen Täters, der erst vor wenigen Wochen vor dem Landgericht Düsseldorf wegen versuchten Mordes in fünf Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ging in Revision. Er beantragt eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung.