Kulinarisches Angebot Das hat der Lintorfer Weinmarkt alles zu bieten

Am Fronleichnamswochenende, 30. Mai bis 2. Juni, ist es wieder soweit. Die rheinhessischen Weingüter Achenbach, Busch, Dorst, Hammen und Knell sowie das Lintorfer Wein- und Feinkost Geschäft Leib & Rebe werden wieder in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Lintorf an allen Tagen auf dem Lintorfer Schützenplatz am Thunesweg in gemütlicher Atmosphäre ihre leckeren Rebensäfte anbieten.