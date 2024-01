Das neue Programm liegt vor Das hat der Kulturkreis Hösel 2024 zu bieten

Kurz danach, am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr, folgt ein Schumannabend im Oktogon in Hösel, der eigens passend zu dem Besuch des Museums in Düsseldorf ausgesucht wurde. Am 21. März, 18 Uhr, findet die ordentliche Mitgliederversammlung im Oktogon statt. Die erste exklusive Studien- und Kulturreise wird von Freitag, 12. April, bis Montag, 15. April, und zwar nach Paris angeboten. Anlass ist insbesondere das außerordentliche „Jubiläum an der Seine – 150 Jahre Impressionismus".