Ratinger Innenstadt Außengelände: Feiern an der Stadthalle

Gute Nachricht mit Blick auf ein wichtiges Areal im Herzen der Stadt: In einer Mitteilungsvorlage hat die Fachverwaltung nun im Kulturausschuss ihre Planungen erläutert. Die sehen so aus: Das in den vergangenen Jahren beinahe ungenutzte Außengelände der Stadthalle soll in den nächsten Monaten so hergerichtet werden, dass unter Einbeziehung des Pavillons und mit Hilfe einer Bewirtschaftung durch die Eventgastronomie Ratingen GmbH zukünftig zum Beispiel wieder Vereine ihre Feste ausrichten können.