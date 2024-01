Was ändert sich in Ratingen? Das erwartet die Bürger im Jahr 2024

Die Katerstimmung könnte in diesem Jahr etwas länger andauern als sonst. Vor allem mit Blick auf steigende Kosten in nahezu allen Bereichen. Noch in den letzten Wochen hat der Rat der Stadt Ratingen Beschlüsse auf den Weg gebracht, die sich, zusätzlich zu Vorgaben des Bundes, im Geldbeutel der Bürger auswirken werden. Ein Überblick.