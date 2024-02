Wirbel um Termin Darum untersagt Ratinger Bürgermeister AfD-Veranstaltung

Was war aus Sicht des Bürgermeisters an diesem Nachmittag im Ratssaal passiert? Die AfD-Fraktion im Rat hatte für den 5. Februar unter Hinweis auf eine Fraktionssitzung einen Konferenzraum im Rathaus reserviert, was ihr für ihre kommunalpolitische Fraktionsarbeit zusteht. In den sozialen Medien sei dann aber ein Vortragsabend mit einem auswärtigen AfD-Referenten zum Thema Weltgesundheitsorganisation beworben worden, der mit kommunalpolitischer Fraktionsarbeit ersichtlich nichts zu tun habe, so die Einschätzung der Verwaltung. Solche eindeutig parteipolitischen Veranstaltungen seien im Rathaus jedoch nicht zulässig, weshalb der Bürgermeister von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und die Veranstaltung untersagt hat, „sobald ihr Charakter ruchbar wurde“.