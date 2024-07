St. Sebastianus Buderschaft Lintorf Lintorf ist bald fest in Schützenhand

Los geht es am Sonntag vor dem eigentlichen Schützenfestwochenende mit dem Möschesonntag, 11. August. Nach der Totenehrung der Bruderschaft auf der Drupnas geht es zum Schützen- und Familientag auf den Parkplatz auf der Speestraße, wo der Tambourcorps Lintorf im Zusammenspiel mit dem Musikverein Stein, die Old Lions Jazzband, Heinz Hülshoff und die Swinging Funfares für musikalische Unterhaltung, sorgen. „Neben Softgetränken, Bier und Wein wird es in diesem Jahr erstmals auch Cocktails geben“, verriet Andreas Kellersmann, Chef der Bruderschaft.