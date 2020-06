Ratingen : Ein „Dankeschön“ an Ratinger Lernpaten

Ein „Dankeschön“ an Ratinger Lernpaten

Die gespendeten Geräte sind in guten Händen angekommen. Foto: RP/Caritas

Ratingen Die Caritas rief zu Computerspenden fürs digitale Klassenzimmer auf. Die Resonanz war riesig. In kurzer Zeit kamen mehrere Dutzend Geräte an, teils auch brandneue. Außerdem gab es Geldspenden.

Die Caritas-Lernpatenschaft hat daher einen Spendenaufruf gestartet: Interessenten sind gebeten, ihre funktionstüchtigen, ausrangierten Laptops oder Tablets an die Lernpatenkinder zu spenden.Das Resultat des Aufrufs hat die Erwartungen mehr als übertroffen: Ratinger Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur hilfsbereit und unkompliziert, nein, sie haben auch ein unbeschreiblich großes Herz. Mehr als 45 Endgeräte kamen aus allen Teilen der Stadt.

Die Geräte wurden vorbeigebracht oder in Hösel, Lintorf und Breitscheid abgeholt. Viele haben das neue Betriebssystem Windows 10 aufgespielt oder für die digitale Lernpatenschaft Skyp heruntergeladen, damit die Unterstützung auch per Videokonferenz gewährleistet werden kann.

Die Verteilung der Geräte startete vor etwa zwei Wochen nach sorgfältiger Überprüfung und nach Absprache mit den Schulen. Die Priorität hierbei lag ganz klar bei Schülerinnen und Schülern in den weiterführenden Schulen, dann bei Einzelnen aus der dritten und vierten Klasse.

Handan Dikyokus: „Bei der Übergabe waren die strahlenden Augen der Kinder und Jugendlichen nicht zu übersehen. Sie waren regelrecht erleichtert, nun können sie leichter am Homeschooling teilnehmen, sich mit ihren Lernpaten auch online treffen und fühlen sich nicht mehr ausgeschlossen“

Aktuell wurden 30 Computer ausgehändigt, 15 Weitere werden noch von einem ehrenamtlich tätigen IT Fachmann überprüft, für den Einsatz vorbereitet und in ein paar Tagen verteilt.

Das digitale Lernen wird im Alltag von Schülerinnen und Schülern auch in den nächsten Monaten wichtig bleiben. Dafür unterstützen die Caritas-Lernpatenschaften, die seit rund elf Jahren klassische Patenschaften mit persönlichem Kontakt in der 1 zu 1 Betreuung anbieten, nun auch die Entstehung digitaler Patenschaften, per Videochat, E-Mail oder andere Tools.