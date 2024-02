Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Bewegende Geschichten von Helden und Helfern

Unter der Schirmherrschaft von Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, haben sich 27 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen, die crossmediale Ausstellung „Helden, Helfer, Hoffnung“ in städtischen Räumen zu präsentieren (https://www.bgk-verein.de/ausstellung-helfer-und-helden/). Über QR-Codes auf Plakaten, die im Foyer des Rathauses an der Minoritenstraße und im Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz hängen, gelangt man in die digitale Ausstellung.