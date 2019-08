Ausstellung : Cromford: Eine Führung durch die Welt der Mode

Ratingen Die nächste Führung im Industriemuseum Cromford ist am Sonntag, 1. September, 14 Uhr. Es geht um die Ausstellung 50 Jahre „1968“.

(RP) Die nächste Führung im Industriemuseum Cromford ist am Sonntag, 1. September, 14 Uhr. 50 Jahre „1968“. So lange ist es inzwischen her, dass die Bundesrepublik die größten gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Umwälzungen seit ihrer Gründung erlebte. Der Wandel vollzog sich in allen Lebensbereichen – besonders sichtbar in der Kleidung. Mode in den 60ern. Das sind Minirock und Maxikleid, Hot Pants und Schlaghose, Weltraum-Look und Hippie-Gewand, asymmetrischer Kurzhaarschnitt und wilde Mähne. Die Ausstellung zeigt über 150 Originalkleidungsstücke, Accessoires, Bilder und Filme und lässt die 60er zwischen Protestbewegung und Studentenunruhen, Swinging London und Flower-Power lebendig werden. Das Eintritt- und Führungsentgelt beträgt für Erwachsene 10, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 2,50 Euro.